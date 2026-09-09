Da Al Qaeda all’Isis & co: come la guerra di Bush jr ha generato nuovi mostri

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Il radicalismo islamista non è stato cancellato, anzi ha prodotto un mostro perfino più feroce come l’Isis, che oggi sobbolle in varie parti del mondo. La war on terror ha reso più sicure le società occidentali, come dimostra il rarefarsi degli attentati islamisti. Ma ha avuto un prezzo. E per quanto nel suo discorso al Congresso Bush avesse voluto distinguere tra al Qaeda e islam, in Occidente vasti settori della politica e dei media sposarono la teoria dello «scontro tra civiltà»