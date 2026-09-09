Dalle ceneri delle Due Torri è nata l’America di Trump

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Sono passati 25 anni ma l’anniversario sembra una ferita a cui è stata tolta la benda prima del tempo, e ha continuato a sanguinare un po’. Le cerimonie a Ground Zero, al Pentagono e a Shanksville si terranno come ogni anno, con la lettura dei quasi 3mila nomi dei morti di quel giorno. Ma il paese che le ascolta è cambiato. Il 2001 ha aperto due decenni di guerre in Medio Oriente nel nome della democratizzazione del mondo che l’America ha creduto di chiudere con il ritiro caotico da Kabul del 20