Dalle ceneri delle Due Torri è nata l’America di Trump

La guerra in Iran e il sostegno a Israele a Gaza vengono raccontati nei media conservatori come difesa della civiltà, la stessa cornice retorica del 2001, mentre la sinistra che sostiene Mamdani ed El-Sayed chiede sanzioni contro Israele e fine dei bombardamenti. Questo anniversario si poggia quindi su un terreno fratturato. La nazione che elabora la memoria del terrore islamista discute se un musulmano possa amministrare la metropoli simbolo di quel terrore
Sono passati 25 anni ma l’anniversario sembra una ferita a cui è stata tolta la benda prima del tempo, e ha continuato a sanguinare un po’. Le cerimonie a Ground Zero, al Pentagono e a Shanksville si terranno come ogni anno, con la lettura dei quasi 3mila nomi dei morti di quel giorno. Ma il paese che le ascolta è cambiato. Il 2001 ha aperto due decenni di guerre in Medio Oriente nel nome della democratizzazione del mondo che l’America ha creduto di chiudere con il ritiro caotico da Kabul del 20