Nel nord della Striscia di Gaza è stato colpito da un raid israeliano lanciato all’alba contro un condominio residenziale di cinque piani a Beit Lahiya, che ospitava circa cento sfollati. Sono almeno 93 le persone uccise nell’attacco, tra cui donne e bambini. Lo ha affermato l’ospedale al-Awda, riporta Al Jazeera, che ha aggiornato la conta delle vittime dopo le comunicazioni stampa del governo di Gaza. Decine di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, ma sul posto non sono presenti attrezzature adeguate per rimuovere i grandi pezzi di cemento dell’edificio distrutto. Nella valle della Bekaa, in Libano, sono morte almeno 64 persone nelle ultime ore secondo il ministero della Sanità di Beirut.

Il media statunitense Axios scrive poi che il capo della Cia, Bill Burns, avrebbe discusso una nuova formulazione per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sul rilascio degli ostaggi. Infine, per l’Oms la decisione del parlamento israeliano di bandire il lavoro dell’Unrwa, l’agenzia per i profughi palestinesi, dal territorio israeliano e dai territori occupati è «intollerabile».

Per l'Ue conseguenze preoccupanti per la legge contro l'Unrwa "Il voto di ieri sera proibisce i contatti tra Israele, entità statali e Unrwa. Le conseguenze di ciò sono estremamente preoccupanti e stanno rendendo impossibile operazioni vitali dell'Unrwa a Gaza e non vi è alternativa - ha detto la portavoce della Commissione europea per la politica estera, Nabila Massral - L'Unrwa fornisce servizi essenziali a milioni di persone a Gaza, ma non solo, alla Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est e in tutta la regione, inclusi Libano, Siria, Giordania, ed è un pilastro della stabilità regionale. L'Unrwa è anche l'unico fornitore di questi servizi critici ed è essenziale per la fornitura di soccorsi di emergenza a milioni di rifugiati palestinesi". Media libanesi riferiscono di incursione israeliana Sarebbe in corso un'incursione israeliana "in profondità" nella zona di Khiam, nel sud del Libano. A riportarlo sarebbero i media di stato libanesi. Per la Turchia il bando dell'Unrwa viola le leggi internazionali Il ministro degli Esteri turco ha scritto in un comunicato che la decisione israeliana di bandire l'Unrwa è una chiara violazione della legge internazionale, finalizzata a compromettere gli sforzi per raggiungere una soluzione a due stati. L'Iran potrebbe aumentare di più del 200 per cento le spese militari A riferirlo è la portavoce del governo di Teheran. In una conferenza stampa Fatamen Mohajerani ha detto che il governo sta pensando a un "aumento significativo di oltre il 200% delle spese militari". 560mila persone sono fuggite dal Libano in Siria nelle ultime settimane Secondo il governo libanese, più di mezzo milione di persone sono fuggite nelle ultime settimane dal Libano verso la Siria a causa dell'offensiva militare israeliana. 160mila persone sarebbero libanesi e circa 400mila siriane, rientrate in patria dopo essere state per anni profughi nel Libano. Hezbollah elegge Naim Qassem come nuovo leader Hezbollah ha emesso un comunicato per annunciare di aver scelto il proprio nuovo capo dopo l'uccisione di Nasrallah e del suo probabile successore Safieddin: "Il Consiglio della Shura ha deciso di eleggere Naim Qassem segretario generale di Hezbollah". Qassem, 71 anni, originario del sud del Libano, ha ricoperto a lungo la carica di vice segretario generale del partito sciita libanese, anche se è ritenuto una figura meno importante dei primi due. Il gruppo libanese ha anche detto che, sotto la guida di Qassem, continuerà a resistere a Israele. Media, discussa una tregua di 28 giorni Il direttore della Cia Bill Burns avrebbe discusso una nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sul rilascio degli ostaggi in un incontro tenutosi domenica con le controparti israeliane e qatariote, scrive il media statunitense Axios. La tregua nei combattimenti sarebbe di 28 giorni, scrive Axios, citando tre funzionari israeliani, con Hamas che dovrebbe rilasciare circa 8 ostaggi e Israele che dovrebbe rilasciare decine di prigionieri palestinesi. Oms: «La messa al bando dell'Unrwa è intollerabile» L'Unrwa è stata un“áncora di salvezza insostituibile” per il popolo palestinese negli ultimi settant’anni, ha scritto il capo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, su X. "La decisione del parlamento israeliano di impedire all'Unrwa di svolgere il suo lavoro di salvataggio di vite e di protezione della salute a favore di milioni di palestinesi avrà conseguenze devastanti", ha aggiunto, definendo la legge "intollerabile. Contravviene agli obblighi e alle responsabilità di Israele e minaccia la vita e la salute di tutti coloro che dipendono dall'Unrwa". La Knesset lunedì ha approvato una proposta di legge che mette al bando l’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa). 