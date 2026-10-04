Sorpresa, falsificazioni, complotti: anatomia del fallimento israeliano del 7 ottobre

Il terzo anniversario cade pochi mesi dopo l’uscita in ebraico del libro di Harel, 6:29. Si tratta del primo tentativo di ricostruire in maniera organica le dinamiche che hanno portato al clamoroso fiasco degli apparati di sicurezza israeliani nella giornata che ha segnato la storia recente della regione

true false

«C’è sempre una differenza tra i risultati ottenuti dalle organizzazioni di sicurezza quando sono preparate, quando prendono l’iniziativa, e le loro prestazioni quando vengono colte completamente di sorpresa», dice Amos Harel, autorevole analista militare israeliano, autore e giornalista di Haaretz. Il terzo anniversario del 7 ottobre cade pochi mesi dopo l’uscita in ebraico del suo libro 6:29 (è prevista per la primavera 2027 l’edizione in inglese intitolata Anatomia di un fallimento). Si tratt