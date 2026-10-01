Non solo il 7 ottobre. Anche gli ultraortodossi possono far perdere Netanyahu

Fra meno di un mese si vota, ma il premier sempre più in difficoltà: a rischio l’appoggio degli haredim, necessarie per formare una coalizione. Il sondaggista Nimrod Nir: «Bibi privilegia i coloni, si dimentica della maggioranza degli israeliani»
«Con tutta l'anima: moriremo piuttosto che arruolarci». «Non sacrificheremo i nostri figli sull'altare del sionismo». Questi sono alcuni dei messaggi che si leggevano sui cartelli di una imponente manifestazione di ebrei ultraortodossi a Gerusalemme due sere fa, che festeggiavano il rilascio di giovani haredim arrestati nei mesi scorsi per aver rifiutato di arruolarsi nell’esercito. A meno di un mese dalle elezioni politiche del 27 ottobre in Israele, la questione dell’esenzione dal servizio mil