LE MANIFESTAZIONI DI PROTESTA

Non solo il 7 ottobre. Anche gli ultraortodossi possono far perdere Netanyahu

Giovanni Legorano
01 ottobre 2026 • 07:00
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Fra meno di un mese si vota, ma il premier sempre più in difficoltà: a rischio l’appoggio degli haredim, necessarie per formare una coalizione. Il sondaggista Nimrod Nir: «Bibi privilegia i coloni, si dimentica della maggioranza degli israeliani»

«Con tutta l'anima: moriremo piuttosto che arruolarci». «Non sacrificheremo i nostri figli sull'altare del sionismo». Questi sono alcuni dei messaggi che si leggevano sui cartelli di una imponente manifestazione di ebrei ultraortodossi a Gerusalemme due sere fa, che festeggiavano il rilascio di giovani haredim arrestati nei mesi scorsi per aver rifiutato di arruolarsi nell’esercito. A meno di un mese dalle elezioni politiche del 27 ottobre in Israele, la questione dell’esenzione dal servizio mil

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group