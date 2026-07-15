L’Ice senza freni: terza vittima in 7 giorni. La remigrazione di Trump va a pieno ritmo

Un 28enne di origine messicana è morto in Florida mentre fuggiva da un raid degli agenti mascherati anti immigrazione. Dall’insediamento del tycoon 900mila i migranti espulsi con voli militari, oltre 2,2 milioni gli irregolari partiti volontariamente
Un uomo di 28 anni di origine messicana è stato investito e ucciso da un camion martedì mattina a St. Augustine, in Florida, mentre fuggiva a piedi da un controllo degli agenti dell’Ice, la polizia federale per l’immigrazione. L’uomo, assieme ad altre tre persone, era su un’auto ferma nel parcheggio di una stazione di servizio, che è stata avvicinata dagli agenti anti immigrazione. I quattro sono scesi dalla macchina e sono fuggiti a piedi. Il 28enne, di cui non è stata diffusa l’identità, ha at