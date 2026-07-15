L’Ice senza freni: terza vittima in 7 giorni. La remigrazione di Trump va a pieno ritmo

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Un uomo di 28 anni di origine messicana è stato investito e ucciso da un camion martedì mattina a St. Augustine, in Florida, mentre fuggiva a piedi da un controllo degli agenti dell’Ice, la polizia federale per l’immigrazione. L’uomo, assieme ad altre tre persone, era su un’auto ferma nel parcheggio di una stazione di servizio, che è stata avvicinata dagli agenti anti immigrazione. I quattro sono scesi dalla macchina e sono fuggiti a piedi. Il 28enne, di cui non è stata diffusa l’identità, ha at