Missione per conto di Dio

La “guerra santa” del trumpiano Hegseth e la risposta di Leone XIV

Mattia Ferraresi
30 marzo 2026 • 17:13

il segretario della Difesa ha pregato perché «ogni proiettile trovi il suo bersaglio contro i nemici della rettitudine e della nostra grande nazione» e ha chiesto a Dio di concedere alle truppe «violenza travolgente»

La settimana scorsa il segretario della Difesa, Pete Hegseth, ha presieduto la cerimonia mensile di preghiera cristiana al Pentagono, la prima da quando è scoppiata la guerra con l’Iran. Ha recitato il Salmo 18, quello in cui Davide loda il Signore perché ha «tritato come polvere al vento» i suoi nemici, spazzandoli via «come il fango delle strade». Hegseth ha pregato perché «ogni proiettile trovi il suo bersaglio contro i nemici della rettitudine e della nostra grande nazione», e ha chiesto a D

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)