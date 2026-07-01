Gli inviati Usa Witkoff e Kushner sono in Qatar per i negoziati con l’Iran. Per ora, però, nessun contatto diretto, ci sono i mediatori di Doha a fare da tramite: «Nessona negoziazione finché non saranno soddisfatte le condizioni del memorandum d'intesa», ha detto Ghalibaf

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Steve Witkoff, inviato speciale per il Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e di Jared Kushner, suo genero, sono in Qatar, a Doha, per quelli che la Casa Bianca aveva definito: «Negoziati di alto livello». Nei fatti sembra, però, che gli inviati americani non avranno incontri diretti con i diplomatici iraniani.



Secondo quanto ha riferito Majed al-Ansari, portavoce del ministero degli Esteri qatariota, per il momento ci sono i mediatori a fare da tramite per i colloqui.

Alcuni funzionari iraniani hanno chiarito che le due parti devono ancora definire i termini del cessate il fuoco firmato due settimane fa prima di poter affrontare temi più difficili, come eventuali limiti al programma nucleare iraniano.

«Non parteciperemo ad alcuna negoziazione finché non saranno soddisfatte le condizioni del memorandum d'intesa», ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore, Mohamed Bagher Ghalibaf, in un’intervista alla tv di Stato: «Se (gli americani ndr) si rifiuteranno di attuare quanto discusso, siamo pronti anche alla guerra. Consideriamo gli ultimi attacchi americani contro di noi una violazione del memorandum d'intesa».

Iran e Stati Uniti, infatti, hanno ancora posizioni molto distanti su questioni fondamentali come la gestione dello Stretto di Hormuz: «Senza pedaggi solo per 60 giorni», ha ribadito ancora Ghalibaf.

Idf, a Gaza uccisi quattro militanti di Hamas Quattro militanti di Hamas, che secondo l'esercito israeliano stavano sferrando attacchi contro le truppe, sono stati uccisi in raid nella Striscia di Gaza la scorsa settimana. Lo ha riferito l'Idf. L'esercito identifica gli agenti come Wael Mahmoud Ali Labad e Muaz Mohammad Hassan Ahmad, entrambi esperti di artiglieria anticarro; Sameh Abu Kamil, comandante di plotone; e Akram Ashraf Hamad Labad, cecchino. Inoltre, secondo le Forze di Difesa Israeliane, lunedì diversi tunnel di lancio di razzi sono stati distrutti negli attacchi Qatar, ieri Di Maio ha incontrato Al Thani per parlare di nucleare e Hormuz Il rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo, Luigi Di Maio, ha incontrato ieri a Doha il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Come riporta il Corriere della Sera, l'incontro bilaterale si colloca nel quadro delle iniziative europee volte a sostenere gli sforzi di mediazione portati avanti dal Qatar tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare, un tema sensibile per l'Ue nel quadro mediorientale. Un altro nodo importante è stabilire se e in quali condizioni riaprirà lo Stretto di Hormuz dopo lo sminamento. Infatti nei Paesi del Golfo ci sono timori sulla eventualità che non possa riprendere il traffico marittimo con piena funzionalità come era prima dello scoppio del conflitto. Board of Peace: "Sono arrivati i primi veicoli tattici" Il 'Board of Peace', nato per iniziativa del presidente Usa, Donald Trump ha annunciato l'arrivo dei primi "veicoli tattici" alla base della Forza di Sicurezza Internazionale vicino a Gaza, mentre proseguono i preparativi logistici per il dispiegamento di una forza multinazionale nell'enclave palestinese. "I veicoli tattici sono arrivati all'Area di Supporto Logistico: Endurance", ha scritto l'organismo su X, accompagnando il messaggio con fotografie che documentano l'arrivo. Hazem Qassem, portavoce di Hamas, ha dichiarato su Facebook che il gruppo spera che la mossa del Consiglio segni "l'inizio dell'attuazione dei compiti loro assegnati", ovvero separare i palestinesi di Gaza dalle forze israeliane e adoperarsi per fermare le violazioni israeliane. "Chiediamo al Board of Peace di iniziare l'effettiva attuazione delle disposizioni del piano per porre fine alla guerra a Gaza", ha affermato Qassem. Trump pronto a negoziare con Teheran anche dopo il 18 agosto Donald Trump ha valutato l'ipotesi di tornare a una guerra su vasta scala contro l'Iran, discutendo nei giorni scorsi con il segretario alla Difesa Pete Hegseth e con il Capo di Stato maggiore congiunto, il generale Dan Caine, la possibilità di ulteriori attacchi. Tuttavia, secondo funzionari Usa a conoscenza dei colloqui, il tycoon ha deciso per il momento di proseguire con la via diplomatica, ha riferito il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito, Trump ha detto ai suoi collaboratori di non ritenere un problema se i negoziati con Teheran dovessero protrarsi oltre la scadenza del 18 agosto fissata per l'accordo sul nucleare. Netanyahu: "Siamo più forti che mai. Le battaglie di Israele non sono mai finite" Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu loda i successi militari di Israele negli ultimi anni, ma avverte che le battaglie di Israele "non sono mai finite" e che c'è ancora "lavoro da fare" contro l'"asse iraniano". Intervistato dall'emittente Canale 14 citata dal Times of Israel, ad una domanda sulla possibilità di considerare concluse o vinte le guerre di Israele contro Iran, Hamas e Hezbollah, Netanyahu afferma che "non è mai finita. Se si vuole vivere in Medio Oriente - e nel mondo - bisogna essere molto forti". Vance: "L'Iran senza arma nucleare anche in caso insuccesso dei negoziati" "La mia opinione è che abbiamo in mano tutte le carte vincenti per la trattativa: vogliamo ovviamente che abbia successo, ma anche in caso contrario avremmo comunque raggiunto l'obiettivo fondamentale, ovvero garantire che l'Iran non arrivi mai a possedere un'arma nucleare". Così il vicepresidente americano JD Vance ha detto a Fox News sui negoziati con Teheran, convinto che gli Stati Uniti siano in una posizione di grande vantaggio Ghalibaf: "Hormuz senza pedaggi solo per 60 giorni" Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore, Mohamed Bagher Ghalibaf, torna a rivendicare "la sovranità dell'Iran sullo stretto di Hormuz" e precisa che "la gratuità del passaggio vale solo per i 60 giorni del memorandum d'intesa" siglato con gli Stati Uniti.

"La sovranità dello stretto di Hormuz appartiene all'Iran e all'Oman e il traffico nello stretto è regolato secondo gli accordi stabiliti dall'Iran", ha affermato Ghalibaf in un'intervista alla tv di Stato. Il leader iraniano ha insistito che "l'Iran non scenderà mai a compromessi sui propri diritti sullo stretto". Ghalibaf: "No ai negoziati senza l'attuazione del Memorandum" Non parteciperemo ad alcuna negoziazione finchè non saranno soddisfatte le condizioni del memorandum d'intesa". Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore, Mohamed Bagher Ghalibaf, in un'intervista alla tv di Stato. "Se si rifiuteranno di attuare quanto discusso, siamo pronti anche alla guerra", ha minacciato il leader iraniano. "Consideriamo gli ultimi attacchi americani contro di noi una violazione del memorandum d'intesa", ha aggiunto.

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