"Per quanto riguarda le ultime operazioni militari di Kiev in Russia "non spetta a noi commentare alcuna strategia militare sul campo di battaglia. Ciò che possiamo dire è che l'Ucraina si sta difendendo in linea con la Carta delle Nazioni Unite contro la guerra di aggressione della Russia". Lo afferma il portavoce della Commissione europea, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa."Per quanto riguarda l'incontro di Istanbul, l'Ue ha sostenuto gli sforzi diplomatici per raggiungere una pace giusta, globale e duratura in Ucraina. Ciò è in linea con il diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, e continueremo a lavorare al fianco dell'Ucraina e a sostenerne l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale, tenendo presente che spetta all'Ucraina decidere le condizioni concrete per i colloqui di pace", aggiunge.