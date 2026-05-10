domani a bordo della global sumud flotilla

Abuomar da Gaza: «Israele continua a bombardare e a uccidere. Non ci rassegniamo anche grazie alla Flotilla»

Chiara Sgreccia
10 maggio 2026 • 19:52

«A quasi tre anni di genocidio, alla mancanza di cibo, medicine, di comunicazione e a una guerra che non è mai finita. Non c’è il cessate il fuoco», racconta Sami Abuomar, il coordinatore del centro culturale italiano nella Striscia dedicato a Vittorio Arrigoni, proprio mentre la Global Sumud Flotilla si affaccenda per completare le operazioni di sbarco, ufficio immigrazione e registrazioni delle barche, a Marmaris, uno dei principali porti turistici della Turchia

Sabr, resilienza in arabo. La capacità di sopportare le difficoltà senza cedere. Non significa solo saper aspettare con pazienza, ma è una forma di resistenza morale. È la forza del popolo palestinese di resistere all’occupazione con dignità, dei gazawi di sopravvivere «a quasi tre anni di genocidio, alla mancanza di cibo, medicine, di comunicazione e a una guerra che non è mai finita. Non c’è il cessate il fuoco: Israele continua a bombardare e a uccidere le persone», dice a Domani Sami Abuomar

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Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia