È il giorno dell’incontro a Roma tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran per proseguire le trattative sull’accordo nucleare iraniano. Si tratta del secondo incontro dopo il primo che si è tenuto il 12 aprile a Mascate, nella capitale dell’Oman. Al momento le posizioni di Teheran sono ancora rigide, nonostante il 16 aprile ha accettato che il capo dell'Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, visitasse alcuni impianti.

Il consigliere della guida suprema Ali Khamenei ha scritto su X che «l’Iran non è venuto per arrendersi, ma per raggiungere un accordo equilibrato». Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha incontrato alla Farnesina il suo omologo iraniano Abbas Araghchi che nei prossimi giorni si recherà in Russia e Cina.

Secondo i media israeliani l’esercito dello stato ebraico non esclude la possibilità di attaccare nei prossimi mesi siti nucleari in Iran nonostante il presidente Donald Trump abbia detto al primo ministro Benjamin Netanyahu che per ora gli Stati Uniti non sono disposti a sostenere un attacco.

Iniziati i colloqui a Roma Sono iniziati, dopo l'arrivo di entrambe le delegazioni, i colloqui sul nucleare tra IRAN e Stati Uniti mediati dall'Oman, che ospita l'incontro nella propria ambasciata romana. A guidare le due delegazioni il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, e l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano: "La pace duratura nasce da un dialogo sincero" "Ciao Roma": inizia così il messaggio pubblicato su X dal portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, poche ore prima dell'inizio del secondo round di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, sottolineando che "la pace duratura nasce da un dialogo sincero tra le nazioni, non dall'imposizione della forza". "Oggi si terrà nella storica città di Roma il secondo round di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione del ministro degli Esteri dell'Oman, Sayyed Badr Al-Busaid. La Repubblica Islamica dell'Iran ha sempre dimostrato, con buona fede e senso di responsabilità, il proprio impegno verso la diplomazia come via civile per la risoluzione delle questioni tra Stati, nel pieno rispetto degli interessi supremi della nazione iraniana", ha rimarcato il portavoce. "Allo stesso tempo sappiamo che il percorso che ci aspetta non è agevole. Camminiamo con gli occhi aperti e uno zaino pieno di esperienze passate", ha concluso In corso l'incontro tra Tajani e Araghchi È in corso l'incontro tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'omologo iraniano Abbas Araghchi, oggi a Roma per prendere parte al secondo ciclo di colloqui indiretti sul nucleare con gli Stati Uniti, mediati dall'Oman. Il consigliere di Khamenei: "A Roma non per resa ma per accordo equilibrato" A Roma "l'Iran non è venuto per arrendersi, ma per raggiungere un accordo equilibrato'' sul programma nucleare di Teheran. Lo ha scritto su X il consigliere della Guida suprema dell'Iran l'Ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkhani. ''I negoziatori iraniani si sono recati a Roma con pieni poteri'', ha dichiarato Shamkhani. ''Il team negoziale mira a raggiungere un accordo globale basato su nove principi: serietà, fornitura di garanzie, revoca delle sanzioni, abbandono del modello Libia/Emirati Arabi Uniti, prevenzione delle minacce, accelerazione dei negoziati, prevenzione dei facinorosi (come Israele) e promozione degli investimenti'', ha spiegato

