Droga, segregazione, povertà: in Afghanistan la crisi è senza fine

Non c’è scuola superiore. Non c’è lavoro. Non ci sono luoghi pubblici dove andare. La segregazione delle donne è diventata legge e il burqa è obbligatorio in sempre più province. Intanto, a Bruxelles funzionari europei incontrano una delegazione talebana per discutere di rimpatri e flussi migratori: «Ci stiamo abituando alla paura: questo è il problema»