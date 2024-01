I legali di Israele sono contrari all’adozione di misure provvisorie. «Israele è in guerra per difendersi da Hamas, non contro la popolazione palestinese», ha detto Tal Becker. Continuano le proteste in sostegno della Palestina fuori dal palazzo

È iniziata la seconda giornata in cui Israele avrà la possibilità di rispondere alle accuse mosse dal Sudafrica di fronte alla Corte internazionale di Giustizia.

Il primo chiamato a parlare è stato il legale del ministero degli Affari Esteri israeliano, Tal Becker, che si è subito espresso contrario alla richiesta di misure provvisorie. «Israele è in guerra per difendersi da Hamas, non contro la popolazione palestinese», ha detto Becker. Ha detto che il Sudafrica ha presentato una «storia totalmente distorta» senza «una base fattuale e giuridica». «Con il pretesto di genocidio, questa Corte sta cercando di impedire a Israele di difendere i suoi civili contro un’organizzazione che persegue un programma di genocidio contro di loro», ha aggiunto.

La difesa israeliana sostiene l’assenza di «intenzione di distruggere un popolo in tutto o in parte», prevista dalla Convenzione sul Genocidio del 1948. A supporto di questa tesi, l’avvocato Malcolm Shaw ha presentato alla Corte una nota scritta dalla presidente della Commissione europea nel mese di ottobre, poco dopo lo scoppio del conflitto. «Non c’è limite al sangue che Hamas voleva versare», diceva in una nota Ursula von der Leyen il 19 ottobre 2023.

Nella difesa israeliana è stato nominato anche Aharon Barak, ex presidente della Corte suprema di Israele. Secondo le prime notizie, sarà incaricato di giustificare la campagna di autodifesa del paese contro gli attacchi di Hamas.

Le accuse

Giovedì 11 gennaio, i rappresentanti del Sudafrica avevano accusato Israele di commettere «atti di genocidio» contro la popolazione a Gaza. «Nessun attacco armato al territorio di uno Stato, non importa quanto sia serio, può fornire alcuna giustificazione per violare la Convenzione», aveva detto il ministro della Giustizia sudafricano, Ronald Lamola.

Israele aveva già espresso la sua posizione contraria alle accuse accusando il Sudafrica di essere «il bracci legale di Hamas». Dopo le argomentazioni, il primo ministro Benjamin Netanyahu, aveva accusato il Sudafrica di «ipocrisia». Anche il portavoce del ministro degli Esteri, Lior Haiat, ha detto che Israele si presenterà di fronte alla corte «perché non siamo consapevoli». «Se c’è qualcuno che sta commettendo genocidio, è Hamas», ha aggiunto.

Come nella giornata della prima udienza, fuori dal Palais de la Paix dell’Aja, si sta svolgendo una protesta in sostegno alla causa palestinese. La folla urla: «Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera» e «Cinque, sei, sette, otto, Israele è uno stato terrorista».

© Riproduzione riservata