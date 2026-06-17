Al G7 tutti per Kiev. Ora Costa vuole dialogare con Putin

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Dopo la dichiarazione a sostegno dell’Ucraina, firmata martedì notte a sorpresa da tutti i leader del G7, compreso Donald Trump, arriva un’altra novità sul fronte della guerra in Europa. Secondo diversi funzionari europei, il presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, ha iniziato a prendere ufficialmente contatti con il Cremlino. Secondo le indiscrezioni, per il momento i contatti sono avvenuti a livello di funzionari e nessun argomento importante è stato ancora discusso, ma soltanto le modalit