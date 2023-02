Un oggetto non identificato è stato abbattuto da caccia americani sui cieli dell’Alaska. Non si trattava di un pallone spia cinese come quello recentemente al centro dello scontro diplomatico tra Washington e Pechino. Il dipartimento del Commercio impone nuove sanzioni a sei enttità cinesi

Nei cieli dell’Alaska, a 40mila piedi di quota, un F-22 dell’Usaf ha abbattuto su ordine della Casa Bianca un oggetto non identificato che, secondo John Kirby, il portavoce per la sicurezza nazionale, «poneva una ragionevole minaccia ai voli civili», normalmente appena sotto la quota indicata.

Un nuovo abbattimento

È il secondo abbattimento avvenuto su territorio americano dopo quello del pallone aerostatico spia cinese dello scorso sabato. Tuttavia, in questo caso si trattava di un oggetto cilindrico senza apparenti sistemi di comunicazione o sorveglianza. Kirby ha detto che aveva le dimensioni di «una piccola auto», molto più contenute, dunque, di quelle del pallone spia cinese.

Dopo aver monitorato per una dozzina di ore, l’aeronautica statunitense ha effettuato un’operazione molto simile a quella condotta per distruggere il pallone aerostatico. Sono attualmente in corso le operazioni di recupero dei detriti volte ad acquisire maggiori informazioni sull’oggetto non identificato.

È probabile che la scelta di neutralizzare il velivolo sia stata dettata da questioni meramente precauzionali, data la vicinanza alle normali rotte commerciali. Tuttavia, bisogna considerare la pressione repubblicana sull’amministrazione di Joe Biden, criticata per non aver abbattuto il pallone cinese prima che entrasse nei cieli sopra la terraferma americana.

La controversia del pallone spia

In relazione alla querelle diplomatica con la Cina, il dipartimento del Commercio ha imposto sanzioni su sei entità cinesi. A essere state etichettate come entità «non gradite» cinque società nel campo della tecnologia aerospaziale e un istituto di ricerca affiliato al presunto programma di spionaggio cinese.

L’atto implica che le società «che minano la sicurezza nazionale» non potranno acquisire tecnologia americana né esportare i propri prodotti negli Stati Uniti senza una speciale licenza.

