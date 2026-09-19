ultradestra in ascesa anche nel meclemburgo

Lesbica e sposata con una srilankese: la valanga AfD e il caso Alice Weidel

Djarah Kan
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19 settembre 2026 • 07:00

La vita privata della leader di Alternative für Deutschland è finita sotto i riflettori dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt. Ma solo in apparenza è incoerente: il suo partito non si muove dentro i margini del pluralismo democratico. Il modello dei nazionalisti è fondato sull'eccezione, non sull'uguaglianza e la parità dei diritti

Con la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e l’imminente voto in Meclemburgo, i media sono tornati a occuparsi di Alice Weidel e della sua vita privata. Negli ultimi anni la copresidente di AfD è stata spesso accusata di essere una politica incoerente. Weidel è lesbica, ma è anche copresidente di un partito apertamente contrario al matrimonio egualitario e alla “normalizzazione” dell’omosessualità. Vive da anni con una regista svizzera di origini srilankesi, e insieme hanno due figlie. La sua è u

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Djarah Kan è una scrittrice italo-ghanese. Nel 2018 ha partecipato all'International Writing Program presso l'Università dell'Iowa. Ha collaborato a Gli Asini, Jacobin Italia e FQ Millennium, La Repubblica, L'Espresso. Ha contribuito all'antologia Future. Il domani narrato dalle voci di oggi (2019) ed è autrice di Ladri di denti (2020), una raccolta di racconti e saggi sulla razza e l’eredità coloniale.