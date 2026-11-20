Dopo il blackout delle banche, dei voli, delle email e dell’Nsa il presidente caccia il capo della sicurezza informatica. L’ex consigliere di Obama J. Michael Daniel: «I nostri nemici potranno approfittare delle attuali mancanze Usa»

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«Questi episodi non sono sfuggiti ai nostri avversari». Per J. Michael Daniel, oltre ai danni dei guasti informatici che in pochi giorni hanno messo in difficoltà banche, aeroporti e agenzie federali, conta ciò che i nemici d’America possono aver imparato osservandone gli effetti. «La prossima volta potrebbe benissimo essere un soggetto ostile a compiere queste azioni per perseguire un proprio obiettivo di sicurezza nazionale». Coordinatore della cybersicurezza alla Casa Bianca di Barack Obama,