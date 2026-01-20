«L’America imporrà la pace con la forza». Trump minaccia ancora, poi farnetica in tv

Dal post con la bandiera Usa piantata in Groenlandia alla diffusione del messaggio privato di Macron, agli attacchi al Regno Unito. La crisi geopolitica fa irruzione al World Economic Forum, le cancellerie europee preoccupate dalla violazione di tutti i protocolli
Donald Trump si presenta alla conferenza stampa alla Casa Bianca – annunciata improvvisamente, quasi in risposta alle parole di Emmanuel Macron da Davos – con un enorme plico di fogli sotto il titolo “accomplishments”, la lista dei successi del suo primo anno di governo, ma sono troppi e non gli va di leggerli. Quindi estrae da un’altra cartellina foto segnaletiche di pericolosi criminali (i famosi “worst of the worst”, c’è anche la scritta sotto) arrestati nelle scorse settimane in Minnesota: 1