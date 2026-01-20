deliri via social: «senza di me la nato sarebbe finita nel dimenticatoio della storia»

«L’America imporrà la pace con la forza». Trump minaccia ancora, poi farnetica in tv

Mattia Ferraresi
20 gennaio 2026 • 21:02

Dal post con la bandiera Usa piantata in Groenlandia alla diffusione del messaggio privato di Macron, agli attacchi al Regno Unito. La crisi geopolitica fa irruzione al World Economic Forum, le cancellerie europee preoccupate dalla violazione di tutti i protocolli

Donald Trump si presenta alla conferenza stampa alla Casa Bianca – annunciata improvvisamente, quasi in risposta alle parole di Emmanuel Macron da Davos – con un enorme plico di fogli sotto il titolo “accomplishments”, la lista dei successi del suo primo anno di governo, ma sono troppi e non gli va di leggerli. Quindi estrae da un’altra cartellina foto segnaletiche di pericolosi criminali (i famosi “worst of the worst”, c’è anche la scritta sotto) arrestati nelle scorse settimane in Minnesota: 1

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)