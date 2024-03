Nel corso di un incontro al ministero degli Esteri a Gerusalemme, il ministro per la Diaspora e la Lotta contro l’antisemitismo ha definito Londra «il luogo più antisemita d’occidente» e ha sostenuto che «l’antisemitismo a cui assistiamo oggi in occidente è il peggiore dagli Anni Trenta e questo è dovuto all’alleanza “rosso-verde”»

«Londra è il luogo più antisemita d’occidente». Non le manda certo a dire Amichai Chikly, il ministro israeliano per la Diaspora e la Lotta contro l’antisemitismo. In un incontro al ministero degli Esteri a Gerusalemme, Chikly se l’è presa con vari paesi europei, il presidente americano Joe Biden, l’ideologia «woke di estrema sinistra» e le prospettive di pace con i palestinesi, basata sulla soluzione dei due stati.

Il ministro sostiene che quella che definisce come un’alleanza tossica tra l’estrema sinistra e l’estremismo islamico ha reso la capitale britannica una città insicura per gli ebrei. «L’antisemitismo a cui assistiamo oggi in occidente è il peggiore dagli Anni Trenta e questo è dovuto all’alleanza “rosso-verde”, la combinazione tra la sinistra radicale e i gruppi islamici radicali che lavorano insieme» dice il ministro a un gruppo di giornalisti europei.

Questo fenomeno è particolarmente visibile a Londra, secondo Chikly, malgrado la città sia la capitale del Paese della Magna Carta, un importante centro della civiltà occidentale con una tradizione radicata di democrazia, libertà e rispetto dei diritti umani. «Ora, però, quello che sta succedendo in Gran Bretagna è che la libertà di parola non esiste più» afferma il ministro. Chikly, nato a Gerusalemme da una famiglia di ebrei tunisini, è noto per le sue affermazioni sferzanti, politicamente scorrette ed anche, a volte, offensive.

L’anno scorso ha definito l’Autorità palestinese un’entità neonazista. Più recentemente, in un post su X, si è riferito al presidente brasiliano Lula da Silva come a «un simpatizzante del terrorismo e un comunista negazionista dell’Olocausto». Membro del Likud, il partito del premier Benjamin Netanyahu, il ministro è una figura controversa sia in Israele sia tra gli ebrei della diaspora.

Proprio in Gran Bretagna, a settembre dell’anno scorso, un suo incontro in un centro ebraico al nord di Londra è stato cancellato per le proteste di molti ebrei inglesi. Budapest sarebbe invece per Chikly la capitale più sicura per gli ebrei in Europa, grazie alle sue politiche «responsabili» sull’immigrazione. L’anno scorso gli episodi di antisemitismo nel mondo sono aumentati del 235 per cento rispetto al 2022, stando al rapporto annuale del ministero della Diaspora.

Il 45 per cento degli episodi si è verificato negli Stati Uniti, mentre il 39 per cento in Europa. Un altro dato diffuso dal ministero indica che gli episodi di antisemitismo a livello globale sarebbero aumentati del 66 per cento dopo il 7 ottobre. Il ministro ha poi rivolto i suoi strali contro la Spagna e il Belgio, giudicati al momento i paesi europei con i «governi peggiori», a cause delle critiche a Israele, espresse durante un viaggio dei primi ministri dei due Paesi al valico di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto, negli stessi giorni in cui venivano rilasciati alcuni degli ostaggi catturati da Hamas. Alla domanda di un giornalista spagnolo che ha chiesto a Chikly se ritenesse il governo di Pedro Sánchez antisemita, il ministro ha risposto: «Assolutamente, specialmente Podemos». «Spero che presto vedremo leader più seri in Spagna».

Ai vari giornalisti spagnoli in platea, ha poi chiesto, con uno dei rari sorrisi durante la conferenza stampa, di portare i suoi saluti a «Santi», ovvero Santiago Abascal, il leader del partito di estrema destra Vox. Le critiche di Chikly non hanno risparmiato neanche il presidente americano Joe Biden, reo di essersi piegato alle pressioni politiche, avendo criticato le operazioni militari israeliane a Gaza, in particolare l’intenzione di attaccare via terra la zona di Rafah, dove più di un milione di palestinesi si sono rifugiati a causa dell’offensiva israeliana. «I nostri nemici sono i nemici della civiltà occidentale».

Rifiutando categoricamente la costituzione di uno Stato palestinese come soluzione al conflitto storico arabo-israeliano, il ministro ha affermato: «Forse abbiamo già una soluzione dei due Stati... Se guardiamo a popolazione, storia, leadership politica, famiglia reale, la Giordania è uno Stato palestinese». L’attacco di Hamas del 7 ottobre ha eliminato le possibilità di coesistenza con i palestinesi, ha continuato Chikly, affermando che la maggior parte degli israeliani non hanno più fiducia in quel popolo.

In particolare, per la Cisgiordania, la zona occupata da Israele dal 1967 e parzialmente amministrata dall’Autorità palestinese, il ministro crede sia preferibile mantenere lo status quo, almeno per ora. Il conflitto arabo-israeliano sarebbe invece finito se ci fosse stata la normalizzazione dei rapporti tra Israele e l’Arabia Saudita, che sembrava potesse essere a portata di mano prima dello scoppio della guerra a Gaza, spiega Chikly. Ora, però, quest’evoluzione potrà avvenire solo insieme ad un accordo per la soluzione della questione palestinese, in un legame voluto dall'amministrazione Biden, secondo l’esponente del Likud, perché «Riad ha i suoi interessi».

Ma dopo l’attacco del 7 ottobre, il ministro non pensa che questa condizione possa essere accettata in cambio della normalizzazione con i sauditi. «Visto che ci hanno portato in guerra, li dobbiamo premiare con uno stato?».

© Riproduzione riservata