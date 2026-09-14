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Dietro gli allarmi apocalittici di Amodei, Altman & co c’è la sfida per il monopolio sull’Ia

Mattia Ferraresi
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14 settembre 2026 • 19:25Aggiornato, 14 settembre 2026 • 19:26

Le richieste di rallentare lo sviluppo tecnologico sono una mossa strategica dei grandi gruppi: l’obiettivo è presentarsi come soggetti responsabili, orientare le future regole a proprio favore e rendere più difficile l’ingresso di concorrenti più piccoli, rafforzando così il proprio potere sul settore

Come ha scritto Tyler Cowen, economista tecnoentusiasta che siede nel comitato di consiglieri economici di Anthropic, la frenata suggerita da Dario Amodei nello sviluppo di strumenti che potrebbero introdurre rischi esistenziali per l’umanità «non è affatto una vera frenata, è una momentanea, apparente pausa che sarà seguita da una successiva accelerazione». Se l’amministratore delegato dell’azienda volesse davvero frenare la corsa dello sviluppo, preoccupato dalle apocalittiche possibilità che

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)