Dietro gli allarmi apocalittici di Amodei, Altman & co c’è la sfida per il monopolio sull’Ia

Le richieste di rallentare lo sviluppo tecnologico sono una mossa strategica dei grandi gruppi: l’obiettivo è presentarsi come soggetti responsabili, orientare le future regole a proprio favore e rendere più difficile l’ingresso di concorrenti più piccoli, rafforzando così il proprio potere sul settore

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Come ha scritto Tyler Cowen, economista tecnoentusiasta che siede nel comitato di consiglieri economici di Anthropic, la frenata suggerita da Dario Amodei nello sviluppo di strumenti che potrebbero introdurre rischi esistenziali per l’umanità «non è affatto una vera frenata, è una momentanea, apparente pausa che sarà seguita da una successiva accelerazione». Se l’amministratore delegato dell’azienda volesse davvero frenare la corsa dello sviluppo, preoccupato dalle apocalittiche possibilità che