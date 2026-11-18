Un’altra vittoria dei democratici: dopo un conteggio lunghissimo, anche lo Stato dell’estremo nord viene strappato ai repubblicani. Altamente emblematica anche la vittoria di Scott Colom: per ritrovare un senatore nero eletto nel Mississippi bisogna tornare all’ottocento, tra le macerie della schiavitù
Alla fine, dallo Stato dell’“ultima frontiera” è arrivato il tassello che completa la mappa delle conquiste democratiche al Senato. Mary Peltola rappresenterà l’Alaska portando a quota 56 i seggi blu. È la prima, tra i nativi della sua terra, ad arrivare alla Camera alta. La sua vittoria si aggiunge a un’altra altrettanto straordinaria, ufficializzata la scorsa settimana, dopo un lungo scrutinio, oltre quattromila chilometri più a sud. Il Mississippi manderà a Washington Scott Colom, primo senat