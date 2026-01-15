Foa: «Orrore per quanto accade a Gaza ma il Giorno della memoria va difeso»

Per la storica, autrice del libro Il suicidio di Israele, è diventato sempre più difficile celebrare la ricorrenza: «Dopo il tragico 7 ottobre abbiamo avuto due anni di guerra terribili che hanno esacerbato le posizioni. Si deve superare la polarizzazione attraverso la comprensione della complessità. È essenziale ricostruire il legame tra antirazzismo e antisemitismo»

Siamo alle porte del Giorno della memoria, una ricorrenza che per lungo tempo ha avuto un significato di grande rilievo nel calendario civile italiano, diventando quasi un “ulteriore 25 aprile”: un momento unico in cui riaffermare i valori fondanti della Repubblica. Il 7 ottobre – una data che ormai si è impressa nell’immaginario collettivo – e tutto ciò che è accaduto in seguito hanno però modificato profondamente questo scenario. Hanno messo in crisi un sistema di valori che sembrava consolida