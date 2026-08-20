Tra antibiotici e farmaci, l’Europa è dipendente. E difende l’ultima fabbrica di penicillina d’Occidente

Resta un solo stabilimento per la produzione integrata e si trova in Austria, a Kundl, da dove escono 240 milioni di confezioni ogni anno. Il Vecchio continente importa circa il 90 per cento dei suoi antibiotici dalla Cina: riacquistare autonomia costerà caro
A Kundl, da 80 anni, una muffa coltivata in enormi fermentatori produce gli antibiotici che finiscono negli ospedali di mezzo mondo. Negli ultimi decenni, le fabbriche occidentali capaci di produrre penicillina in modo completamente autonomo hanno chiuso una dopo l’altra. Resta solo lo stabilimento austriaco di Sandoz, da cui escono 240 milioni di confezioni ogni anno. La penicillina è alla base di circa un terzo degli antibiotici esistenti, ma questa crisi produttiva si estende a molte altre mo