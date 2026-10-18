Pil giù, eventi in crisi e bombe, il regno di bin Salman trema

Festival e manifestazioni sportive sono stati sospesi. Le stime del Fmi per il 2026 non sono positive. La guerra sta mettendo in difficoltà il principe ereditario, che ha dovuto rivedere le strategie economiche

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L’età dell’oro dell’Arabia Saudita sembra alle spalle. Il blocco dello stretto di Hormuz, gli attacchi degli Houthi alle infrastrutture energetiche e agli aeroporti sauditi, il crollo dei volumi di greggio esportati durante l’estate e il ridimensionamento di alcuni dei megaprogetti di Vision 2030, stanno mettendo sotto pressione le ambizioni economiche di Riad. La guerra sta incrinando le promesse su cui Mohammed bin Salman e i regnanti del golfo Persico hanno basato la loro crescita: trasformar