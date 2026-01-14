Are you dead svetta nelle classifiche delle app più scaricate dagli store. Un successo che ha indotto a un rebranding e all’introduzione di un abbonamento. La funzione dell’applicazione è segnalare ogni giorno di essere vivi, altrimenti viene allertata una persona di fiducia. Una risposta al problema della solitudine. Il claim è «sono solo ma non isolato»

Are you dead, sei morto. Si chiamava così l’app che sta spopolando in Cina. Pensata per chi vive da solo, prevede che gli utenti diano un segno di vita registrandosi quotidianamente su Sileme, così era conosciuta l’applicazione nel Paese. Se questo non avviene, dopo un paio di giorni scatta l’avviso automatico per il contatto di emergenza scelto dal titolare dell'account. Come segnala il quotidiano cinese Global Times, il 10 gennaio Are you dead ha raggiunto il primo post della classifica delle app più scaricate a pagamento sullo Store di Apple. Il successo ha superato i confini nazionali grazie ai primi articoli usciti sui media internazionali nei giorni successivi che hanno dopato i download negli Stati Uniti, in Australia, in Spagna, a Singapore e Hong Kong, riporta la Bbc. I creatori di Sileme hanno quindi deciso di introdurre un abbonamento e, soprattutto, rivedere il marchio. Da giorni molti suggerivano un cambio di nome. Quello più gettonato era il più ottimistico Huozheme, Are you alive? (Sei vivo?).

Alla fine, il 13 gennaio la piccola startup ha scelto Demumu che contiene un sottile riferimento alla denominazione precedente. Il suffisso «De» è infatti quello della parola «death» (morte), mentre «mumu» è stato aggiunto per alleggerire, «per dare un tono più amichevole», dichiarano gli sviluppatori. Che nel comunicato aggiungono: «Ci sentiamo onorati e profondamente grati di aver ricevuto così tanta attenzione». Ma le novità potrebbero non essere finite: «Prossimamente concentreremo i nostri sforzi sul perfezionamento del prodotto, ad esempio arricchendo le funzionalità di notifica Sms, valutando l'aggiunta di una funzione di messaggistica ed esplorando prodotti più adatti agli anziani», annunciano i tre giovani, nati dopo il 1995, che a marzo 2025 hanno fondato la Yuejing (Zhengzhou) Technical Services Co nella provincia di Henan, Cina centrale, con un capitale sociale di 100mila yuan, poco più di 12mila euro. Il team ha infine aperto agli investitori esterni: «Sceglieremo i partner che meglio possono aiutare la crescita del progetto».

La solitudine

Il Global Times spiega il boom dell’applicazione con il costante aumento delle persone che vivono da sole nella Repubblica Popolare. «Si sentono isolate», scrive citando ricerche sul settore immobiliare secondo le quali entro il 2030 nel Paese potrebbero esserci fino a 200 milioni di nuclei familiari composti da una sola persona. Spesso anziana.

Nell'ultimo decennio, centinaia di milioni di giovani sono emigrati dai loro villaggi d'origine per trovare lavoro in città spesso lontane, lasciandosi alle spalle genitori non più nel fiore degli anni in centri abitati sempre più vuoti. Il problema, però, riguarda anche altre fasce di età. Il Paese registra un calo dei matrimoni e delle relazioni stabili al loro minimo storico nel 2024. La riduzione dei tassi di natalità che le autorità cercano disperatamente di invertire senza successo, è una delle conseguenze di questo fenomeno. A questo senso di solitudine diffusa aggiungiamoci poi quell’aura di depressione, ansia e disillusione, che insieme alle elevate cifre di disoccupazione, accompagna i giovani cinesi e il quadro del successo dell’ex Sileme è presto fatto.

Intervistato dal Global Times, l’esperto di web Liu Dingding prevede che l’attenzione ricevuta da Demumu stimoli lo sviluppo di prodotti simili che magari includano funzionalità come il monitoraggio degli indicatori di salute fisica. Sulla stessa scia l’opinione di Stuart Gietel-Basten, professore di scienze sociali e politiche pubbliche presso l'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong: «Se un'applicazione come questa può impedire a una persona di morire da sola, o di togliersi la vita, e di avere anche solo un piccolo legame, ovviamente è positivo». Poi però il monito: «La cosa importante è che progetti come questo non finiscano per sostituire le interazioni umane più significative».

Sull’App Store la descrizione di Demumu recita: «Solo ma non isolato, la sicurezza al tuo fianco». Un claim che, come riporta Cnn, è stato accolto con favore da molti utenti dei social media locali. «Per la prima volta, qualcuno si preoccupa se sono vivo o morto», si legge sulla piattaforma di blogging Weibo. «Questa app da 8 yuan (0,99 centesimi di euro) è l'ultimo barlume di dignità per tanti. La cosa più spaventosa non è la solitudine, è scomparire», gli fanno eco.

