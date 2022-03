56 i voti a favore, 13 i contrari e 3 gli astenuti. Il voto del Senato ha quindi permesso di convertire in legge l’autorizzazione del parlamento a procedere con l’accordo.

Entro martedì l’Argentina dovrebbe pagare 2.800 milioni di dollari e non ha il denaro per rispettare la scadenza. E il paese spera che il Fondo approvi definitivamente l’accordo per evitare il default del paese.