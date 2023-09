È stato arrestato in Iran Amjad Amini, padre di Mahsa Amini, la 22enne di cui proprio oggi ricorre il primo anniversario della morte avvenuta a seguito del suo arresto a Teheran da parte della polizia morale per aver indossato male il velo. A riferirlo è la ong Hengaw, con sede in Norvegia, che si occupa in particolare di violazioni dei diritti umani nella regione del Kurdistan iraniano.

La morte di Mahsa Amini un anno fa aveva scatenato proteste in tutto l'Iran. Secondo Hengaw, Amjad Amini è stato arrestato dalle forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) subito dopo essere uscito da casa sua nella città di Saqqez, nel Kurdistan iraniano appunto, in via 'Mamosta Hajjar', nel quartiere universitario. La ong ricorda che, nonostante gli avvertimenti da parte delle autorità governative ai genitori di Mahsa Amini per non organizzare commemorazioni in occasione della morte della figlia, la famiglia aveva annunciato che «come ogni famiglia in lutto, noi, la famiglia Amini, ci riuniremo sulla tomba della nostra amata figlia, Jina “Mahsa” Amini, nell’anniversario della sua morte, e condurremo cerimonie commemorative tradizionali e religiose».

Sanzioni

In concomitanza con l'anniversario, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni che prendono di mira 29 persone e gruppi, tra cui 18 membri chiave del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i pasdaran, e delle forze dell'ordine iraniane, nonché il capo dei penitenziari iraniani.

Tra le persone sanzionate figurano anche l'Ad di Douran Software Technologies, Alireza Abedinejad, oltre ai media controllati dallo Stato "Press Tv", "Tasnim News Agency" e "Fars News".

Il Regno Unito ha annunciato separatamente le sue sanzioni contro il ministro della Cultura e la guida islamica, Mohammad Mehdi Esmaili, il suo vice, Mohammad Hashemi, il sindaco di Teheran, Alireza Zakan, e un portavoce della polizia iraniana, Saeed Montazer al Mahdi.

