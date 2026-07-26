Arresti e abusi, l’Ice non si ferma: Trump accontenta la base Maga

Dall’inverno scorso, il corpo paramilitare ha silenziosamente cambiato tattiche: spazio ad agenti in borghese e blocchi stradali. Le vittime però aumentano. Ma l’amministrazione considera il costo politico dei morti accettabile in vista del ritorno elettorale
Sui raid anti immigrazione, all’inizio dell’estate l’amministrazione Trump ha smesso di cercare visibilità e ha scelto la velocità. Dopo le operazioni-spettacolo e le invasioni militarizzate dell’inverno scorso a Chicago e Minneapolis, che avevano prodotto un contraccolpo politico difficile da gestire anche per un’amministrazione abituata a governare oltre ogni soglia del pericolo, l’Ice, il corpo mascherato del dipartimento di Sicurezza nazionale, ha silenziosamente cambiato tattica. Dalle disc