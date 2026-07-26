Arresti e abusi, l’Ice non si ferma: Trump accontenta la base Maga

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Sui raid anti immigrazione, all’inizio dell’estate l’amministrazione Trump ha smesso di cercare visibilità e ha scelto la velocità. Dopo le operazioni-spettacolo e le invasioni militarizzate dell’inverno scorso a Chicago e Minneapolis, che avevano prodotto un contraccolpo politico difficile da gestire anche per un’amministrazione abituata a governare oltre ogni soglia del pericolo, l’Ice, il corpo mascherato del dipartimento di Sicurezza nazionale, ha silenziosamente cambiato tattica. Dalle disc