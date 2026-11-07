Cuba, dentro l’isola assediata. «Ora qui sembra l’inferno»

Le famiglie non trovano più da mangiare. Neanche al mercato nero. Niente latte, lunghe file per il pane. Il peso è crollato e un medico riceve un salario mensile pari a 4 dollari. Le donne attaccano un ventilatore alla presa durante la notte: se nel sonno odono il rumore delle pale, significa che c’è di nuovo corrente e si alzano per fare una lavatrice

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L’Avana – Arrivo all’aeroporto. Si sprofonda in un buio denso e surreale, illuminato solo dai fari di rarissime auto. Il vecchio autobus con il logo “Regione Veneto” ha una porta tenuta chiusa da travi di legno. Su quel mezzo penetriamo le tenebre della città nel centro storico dov’è il convento che ci ospita. Il buio è l’esperienza sensoriale più tangibile dell’embargo ai tempi di Trump. Dopo il blitz Usa in Venezuela, dal paese sudamericano non arriva più carburante. E siccome nessuno può vend