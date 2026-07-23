Gli attacchi russi bloccano i porti ucraini. Lavrov avvisa Rubio: «Basta armi a Kiev»

Dopo gli attacchi ai porti, gli armatori fermano le navi da carico da cui passa quasi il 90 per cento delle esportazioni del paese. L’Unione europea ha trovato l’accordo sul ventunesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Il vaticano: «Papa Leone sta valutando un viaggio della pace a kiev»

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Kiev – Nei porti ucraini non arrivano più navi da carico a causa del crescente pericolo di attacchi russi. Lo ha annunciato il ministro dell’Agricoltura ucraino, Taras Vysotskyi, che ha detto che dalla giornata di mercoledì non ci sono più imbarcazioni dirette ai porti ucraini. Per il paese rischia di essere una catastrofe. Dai porti ucraini passa quasi il 90 per cento delle esportazioni del paese, in particolare quelle di derrate alimentari, che valgono oltre 20 miliardi di euro l’anno, più del