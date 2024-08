Gli aeroporti di Mosca sono tornati alla normalità dopo che durante la notte sono state imposte restrizioni in seguito all’attacco ucraino. Sergei Chemezov, stretto alleato di Putin. ha detto che gli alleati occidentali rischiano di scatenare una guerra globale se continuano a consentire a Kiev di attaccare il territorio russo

Gli aeroporti di Mosca sono tornati a funzionare dopo le restrizioni temporanee imposte a causa di un attacco ucraino con droni avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Chiusi gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky dalle 2:31 alle 6:30 ora di Mosca. L'Ucraina in quelle ore ha infatti lanciato uno dei più grandi attacchi con droni contro Mosca, ma le difese aeree li hanno abbattuti tutti, comunicano le autorità russe.

Intanto, Sergei Chemezov, stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin, ha detto che gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali rischiano di scatenare una guerra globale se Washington continua a «provocare» il conflitto in Ucraina e consentire a Kiev di attaccare il territorio della Federazione russa.

Attacco di droni su Mosca

Questa notte le difese aeree russe hanno abbattuto undici droni ucraini diretti verso Mosca, costituendo «uno dei più grandi attacchi di questo tipo contro la capitale russa», ha detto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin.

Sobyanin ha aggiunto che non sono stati segnalati danni o vittime. Il ministero della Difesa ha confermato che i droni sono stati distrutti sia sopra la città che nella regione circostante.

Gli attacchi di droni su Mosca sono relativamente rari, anche se a maggio le autorità russe hanno dichiarato di aver abbattuto un drone vicino alla capitale, provocando brevi interruzioni in due aeroporti.

Dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022, l’Ucraina ha preso di mira soprattutto impianti petroliferi e di gas all'interno del territorio russo. Tali azioni sono state intraprese come rappresaglia per gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine.

Recentemente, droni ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Rostov, causando un grande incendio che ha richiesto l'intervento di circa cinquecento pompieri.

La resa dei soldati russi

In un altro fronte del conflitto, l'Ucraina ha dichiarato che molti soldati russi, presumibilmente centinaia, si sono arresi durante l'offensiva nella regione russa di Kursk, iniziata il 6 agosto.

Un prigioniero russo ha raccontato di essere stato «abbandonato» dal suo comando e ora spera di essere scambiato per poter tornare a casa.

Il vice capo di un centro di detenzione ucraino ha riferito che i prigionieri, inizialmente spaventati, hanno ritrovato fiducia dopo aver constatato il buon trattamento ricevuto.

Prosegue l’avanzata a Kursk

Sul piano militare, il comandante dell'esercito ucraino, Oleksandr Syrskyi, ha affermato che le sue forze hanno avanzato di 28-35 km dentro Kursk, mentre Mosca ha dovuto spostare truppe da altre aree per rafforzare le proprie posizioni. In risposta, la Russia ha formato tre nuovi raggruppamenti militari per rafforzare la sicurezza nelle regioni confinanti con l'Ucraina.

Nel frattempo, il quotidiano Izvestia, vicino al Cremlino, ha riportato che l'intelligence statunitense, britannica e polacca sarebbe stata coinvolta nella pianificazione dell'offensiva ucraina a Kursk, sebbene il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia negato che gli alleati occidentali fossero stati informati, temendo che avrebbero giudicato il piano irrealistico.

L'incursione ha avuto un ovvio impatto anche sulla possibilità di negoziazioni tra Mosca e Kiev, che non avverranno finché l'Ucraina non sarà «completamente sconfitta», ha dichiarato Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza russo.

«Il chiacchiericcio vuoto degli intermediari che nessuno aveva nominato sulla meravigliosa pace è finito. Ora tutti capiscono tutto, anche se non lo dicono ad alta voce», ha scritto Medvedev sull'app di messaggistica Telegram.

L’invasione dell’Ucraina

Intanto la Russia continua a colpire l'Ucraina con attacchi missilistici e droni, prendendo di mira infrastrutture energetiche nel nord del paese, causando un vasto incendio che ha liberato cloro nell'aria. Le forze ucraine, da parte loro, hanno distrutto 50 dei 69 droni d'attacco lanciati dalla Russia durante un attacco notturno, ha affermato oggi l'esercito di Kiev.

L'aeronautica ha comunicato che altri 16 droni sono stati probabilmente abbattuti dalla guerra elettronica durante l'attacco, che includeva anche due missili balistici e uno da crociera, l’unico ad essere stato abbattuto. L'esercito ha aggiunto che un drone è entrato in Ucraina dalla Bielorussia e un altro è tornato in Russia.

Oggi, invece, le forze russe hanno preso il controllo dell'insediamento di Zhelanne, nel distretto di Pokrovsk, nella regione orientale ucraina di Donetsk, ha affermato mercoledì il ministero della Difesa russo.

