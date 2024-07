A meno di 24ore dall’attacco israeliano avvenuto a Beirut non è ancora chiaro se l’obiettivo del raid Fuad Shukr sia stato ucciso o meno. Secondo l’esercito israeliano il comandante di alto rango di Hezbollah è morto nel raid condotto con un drone militare grazie alle informazioni di intelligence ottenute. Per Hezbollah, invece, non è ancora così. Secondo fonti militari, l’attacco è avvenuto intorno alle 19:45 di martedì nel sobborgo di Haret Hreik, quartiere nella periferia di Beirut. Shukr è considerato il responsabile dell’attacco avvenuto nella città di Majdal Shams nel Golan, in cui sono stati uccisi 12 bambini.

Secondo alcuni media israeliani nella notte di martedì Israele avrebbe chiuso lo spazio aereo a nord del proprio territorio per almeno 24 ore. La chiusura riguarda lo spazio aereo che dalla città di Hadera si estende fino al confine nord con il Libano e la Siria.

La smentita di Hezbollah

Secondo fonti di Hezbollah però, Fuad Shukr sarebbe sopravvissuto al raid israeliano, perché avrebbe lasciato l’edificio poco prima che questo fosse colpito. Al momento però si sta ancora scavando tra le macerie e non è escluso che venga trovato anche il suo corpo. Le fonti di Hezbollah parlano quindi di «fallimento israeliano», facendo però sapere che l’attacco ha avuto luogo in un’area densamente popolata di Beirut e che quindi una donna e due bambini sarebbero morti. Circa settanta persone sono rimaste ferite.

Adesso resta da capire quale sarà la risposta di Hezbollah, che potrebbe scegliere di rispondere in modo più violento se Shukr fosse effettivamente morto. Il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib ha detto che il governo condanna l'attacco israeliano e ha intenzione di presentare un reclamo alle Nazioni unite. Ha poi detto alla Reuters che spera che qualsiasi risposta da parte di Hezbollah non inneschi un'escalation incontrollabile nella regione.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto che Shukr «ha il sangue di molti israeliani sulle sue mani» e l’attacco di mercoledì sera è stata un’adeguata vendetta.

Chi è Fuad Shukr

Le informazioni su Shukr sono poche, tant’è che il Dipartimento del Tesoro americano offre una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per chiunque possa fornire informazioni su di lui. Egli è noto anche come al-Hajj Mohsin ed è un consigliere di altissimo livello per gli affari militari di Hasan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah. Ha avuto per molto tempo un ruolo cruciale nelle operazioni militari dell’organizzazione ed è considerato una delle menti dietro l’attentato del 23 ottobre 1983 avvenuto alla caserma dei Marines degli Stati Uniti a Beirut, in cui morirono 241 militari statunitensi e furono feriti altri 128. Inoltre, è considerato il responsabile della fornitura degli armamenti più avanzati di Hezbollah, tra cui missili di precisione, missili da crociera, missili antinave, razzi a lungo raggio e droni. Il 10 settembre 2019, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha designato Shukr come «terrorista globale».

L’attacco precedente

In una dichiarazione dell’esercito israeliano si legge che Shukr è il «comandante militare più anziano» di Hezbollah ed era un bersaglio di Israele in quanto era il «consigliere per la pianificazione e la direzione delle operazioni di guerra» del capo del movimento sciita libanese Hassan Nasrallah.Shukr sarebbe anche la mente dietro l’attacco di sabato pomeriggio, quando un'esplosione ha colpito un campo da gioco nella città di Majdal Shams, uccidendo 12 bambini e giovani appartenenti alla comunità minoritaria drusa. Israele, per voce del ministro della Difesa Yoav Gallant, aveva fatto sapere che con questo attacco Hezbollah aveva «superato la linea rossa» e che l’attacco sarebbe stato vendicato.

