Le Idf hanno colpito un edificio in un sobborgo della capitale un ufficio legato alle milizie sciite filoiraniane. È la risposta per i morti nel Golan del fine settimana. Paura per la risposta di Hezbollah che minaccia di entrare in Galilea

La risposta di Israele al missile partito dal Libano che lo scorso 27 luglio ha colpito la comunità di Majdal Shams, uccidendo 12 minori non è tardata ad arrivare. Dopo tre giorni di intenso lavoro da parte della diplomazi a per evitare l’escalation militare, le forze armate israeliane hanno lanciato tre missili e un drone militare nella capitale Beirut. L’agenzia di stampa nazionale libanese riferisce che due piani dell'edificio al-Rabi, a Haret Hreik, nella periferia meridionale della capitale libanese, sono crollati. L’altro obiettivo è stato colpito nelle vicinanze del Consiglio della Shura delle milizie sciite legate all’Iran. L’attacco è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quasi al calare del sole e ha provocato panico tra la popolazione. Sarebbero almeno due le vittime.

Vedant Patel, vice portavoce del Dipartimento di Stato, ha dichiarato ai giornalisti di non avere «aggiornamenti su alcuna attività specifica a cui stiamo assistendo». Ha risposto in maniera sommaria: «Per quanto riguarda questo specifico incidente, dovrei indirizzarti ai partner della regione con cui parlare», ha detto Patel. Alla domanda se Israele avesse informato gli Stati Uniti di un possibile attacco a Beirut, Patel ha detto che non avrebbe rilasciato dichiarazioni «su specifiche discussioni diplomatiche». E ha aggiunto: «Lascerò che siano gli israeliani a esprimersi su qualsiasi pianificazione o risposta che potrebbero avere in cantiere».

Da parte, sua, invece, l’esercito israeliano ha detto che l’attacco è stato diretto contro un comandante di Hezbollah responsabile dell’attacco nel Golan «e dell’uccisione di numerosi altri civili israeliani». I ministri israeliani hanno ricevuto l’ordine di non commentare l’attacco. Resta da capire se il gruppo sciita libanese abbia intenzione di rispondere o meno all’attacco subito a Beirut. Secondo quanto riferisce l’emittente Lebanon 24 alcuni esponenti di Hezbollah hanno detto che l’attacco «è fallito» perché nessuna personalità di spicco è stata uccisa.

Le minacce di Hamas

Prima dell’operazione delle Idf la diplomazia occidentale aveva chiesto a Hezbollah di ritirarsi oltre il fiume Litani, a 30 chilometri più a nord, così da creare una zona cuscinetto. Ma il gruppo ha informato i mediatori che avrebbe risposto a qualsiasi attacco israeliano. «Non ci aspettiamo un’invasione di terra israeliana, ma se decidessero di entrare in Libano, metteremmo piede in Galilea», hanno detto alcuni membri di spicco ad Al Jazeera. La milizia libanese, quindi, risponderà a qualsiasi «aggressione» israeliana, anche se di natura e dimensioni limitate. «La leadership della resistenza deciderà la forma e la portata della risposta a qualsiasi potenziale aggressione», fanno sapere.

Insomma mentre la diplomazia italiana annuncia di voler mandare un nuovo ambasciatore a Damasco, da dove mancava dal 2012 e manda messaggi di congratulazioni al nuovo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, il gruppo Hezbollah libanese sembra sordo agli inviti alla de-escalation della diplomazia. Non solo. Hezbollah ha rivendicato la responsabilità dell'attacco che ieri ha ucciso un civile israeliano nel kibbutz Ha Goshrim, affermando di aver lanciato decine di razzi contro una vicina base militare. Dall'8 ottobre, gli attacchi guidati da Hezbollah hanno provocato 25 morti tra i civili israeliani e 18 tra soldati e riservisti dell’Idf.

Il tutto mentre nella giornata di ieri all’aeroporto di Beirut i voli erano ripresi regolarmente con l’usuale flusso di viaggiatori dopo che nei giorni scorsi alcune compagnie aeree internazionali hanno cancellato i voli per Beirut fino agli inizi di agosto proprio per il rischio di escalation. Intanto da Khan Younis si è ritirata la 98esima divisione delle Idf dopo l’operazione iniziata lo scorso 22 luglio. Per la difesa civile di Gaza i militari israeliani hanno provocato in pochi giorni quasi 300 morti.​​​​​​​​​​​​​​

