Tutti i paesi del Golfo puntano il dito contro l’Iran dopo il raid in cui sono morti due tecnici italiani. Ma Teheran arriva ad evocare lo spettro di un’operazione “false flag”. L’ambasciata iraniana: «Profonde condoglianze». Il Bahrein chiede una riunione del Consiglio di sicurezza Onu
È stato sangue italiano a riportare l’Iran e la guerra scatenata dagli Stati Uniti lo scorso febbraio in alto nei titoli dei giornali. Condoglianze «profonde» a Roma per i due tecnici feriti a morte dalle schegge di un drone intercettato dalla difesa del Kuwait, ma non siamo stati noi, non siamo in alcun modo coinvolti. A due giorni dalla morte dei due dipendenti italiani del gruppo Rheinmetall, Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, gli iraniani continuano a negare. Lo fanno per bocca del mini