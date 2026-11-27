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È stato sangue italiano a riportare l’Iran e la guerra scatenata dagli Stati Uniti lo scorso febbraio in alto nei titoli dei giornali. Condoglianze «profonde» a Roma per i due tecnici feriti a morte dalle schegge di un drone intercettato dalla difesa del Kuwait, ma non siamo stati noi, non siamo in alcun modo coinvolti. A due giorni dalla morte dei due dipendenti italiani del gruppo Rheinmetall, Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, gli iraniani continuano a negare. Lo fanno per bocca del mini