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Un sistema radar navale progettato per tracciare 200 bersagli in simultanea fino a 300 chilometri di distanza. Lo Zaslon è tra le tecnologie all’avanguardia montate sulle navi da guerra più moderne della flotta del Cremlino. Vale 50 milioni di dollari ed era a difesa della Merkury, la corvetta russa colpita dagli ucraini in Libia mentre era attraccata al porto di Bengasi. Una nave dal valore stimato di 200 milioni di dollari. Per distruggerla Kiev ha utilizzato droni navali, una tecnologia milit