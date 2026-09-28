Il pasticciaccio dell’attentato alla base Raf. I presunti terroristi rilasciati su cauzione

I cinque sospettati fatti uscire dopo «verifiche e interrogatori approfonditi». Ma in Gran Bretagna prevale lo sconcerto. Scotland Yard: «Non sappiamo se agivano per conto di uno Stato straniero o per i soldi». Teheran: «Noi non c’entriamo nulla». Trattative Usa-Iran: Trump sarebbe disposto ad allentare le sanzioni se l’Iran aprirà sul nucleare

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«In tutto il paese in molti staranno probabilmente pronunciando con incredulità la parola: What? Cosa?!”». Lo scrive Frank Gardner, il corrispondente alla sicurezza della Bbc, dopo l’annuncio del rilascio dei cinque uomini arrestati due giorni fa perché coinvolti nel presunto attentato alla base della Royal Air Force di Fairford, in uso alle forze statunitensi che da lì fanno decollare i loro caccia per colpire le postazioni militari iraniane. I cinque uomini fermati a bordo di tre furgoni sono