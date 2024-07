Donald Trump è stato ferito da un proiettile durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. L’ex presidente americano è stato scortato via dal servizio di sicurezza nella paura del pubblico. Nei video lo si vede colpito a un orecchio, mentre se ne va sanguinante, incoraggiato dai sostenitori. L’attentatore è stato ucciso dalla polizia. Nel pubblico, una persona è stata colpita a morte e ci sono almeno altri due feriti.

Il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi dice: «Durante il comizio dell'ex presidente Trump a Butler, Pennsylvania, la sera del 13 luglio alle 18:15, un sospetto tiratore ha sparato più colpi verso il palco da una posizione elevata all'esterno del luogo del comizio». Il personale del Secret Service ha «neutralizzato il tiratore, che ora è deceduto». «Uno spettatore è rimasto ucciso» mentre altri due sono stati «feriti gravemente».

Trump dopo l’attentato scrive sul suo social Truth: «Voglio ringraziare il Secret Service degli Stati Uniti e tutte le forze dell'ordine per la loro rapida risposta alla sparatoria appena avvenuta a Butler, in Pennsylvania. Soprattutto, desidero porgere le mie condoglianze alla famiglia della persona uccisa al comizio e anche alla famiglia di un'altra persona gravemente ferita. È incredibile che un atto del genere possa avvenire nel nostro Paese. Non si sa al momento nulla dell'uomo che ha sparato, che ora è morto. Mi hanno sparato un proiettile che mi ha perforato la parte superiore dell'orecchio destro. Ho capito subito che qualcosa non andava in quanto ho sentito un sibilo, degli spari e subito ho sentito il proiettile squarciare la pelle. Si è verificata una forte emorragia, quindi ho capito cosa stava succedendo. Dio benedica l'America!».

Trump ha confermato che parteciperà alla convention repubblicana prevista per lunedì a Milwaukee.

«Io e Jill siamo grati al Secret Service per averlo portato in salvo. Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un'unica nazione per condannarla», è il messaggio di Biden diffuso dalla Casa Bianca.

