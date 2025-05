È attesa per oggi 31 maggio la risposta di Hamas all’accordo di tregua mediato dall’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff. Nei giorni scorsi il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva fatto sapere ai famigliari degli ostaggi che il governo aveva accettato la proposta americana e che si era in attesa di conoscere il responso di Hamas.

Ma per l’intesa c’è ottimismo, come anche ribadito da Donald Trump ai giornalisti. Israele e Hamas «sono molto vicini a un accordo su Gaza», «vi faremo sapere tra oggi e domani». E ha aggiunto: «Penso che vogliano uscire da questo pasticcio. Sono in un grosso pasticcio. Penso che vogliano uscirne».

Secondo l’ultima bozza di accordo, Hamas dovrebbe rilasciare dieci ostaggi ancora in vita e i corpi di 18 ostaggi durante un cessate il fuoco di 60 giorni. In cambio, Israele dovrebbe rilasciare 125 detenuti palestinesi condannati all'ergastolo e 1.111 gazawi detenuti dal 7 ottobre e i corpi di 180 palestinesi.

Guerra e fame

Un attacco delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha colpito una tenda che ospitava sfollati nella zona di Shati, a nord di Gaza City, nella Striscia settentrionale, uccidendo almeno quattro persone. Sette palestinesi, tra cui un'intera famiglia, sono stati uccisi oggi in attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira la città di Gaza e la città di Khan Younis, riferisce l’agenzia palestinese Wafa. Sono almeno 14 le vittime nella Striscia da questa mattina.

Nel frattempo la popolazione civile continua a morire di fame. Oltre cento camion del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni unite sono stati saccheggiati nella zona di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.

Gli aiuti che stanno arrivando nella Striscia di Gaza in questo momento «sono una parodia della tragedia di massa che si sta consumando», ha detto il commissario generale dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, in un messaggio pubblicato su X, spiegando che «nelle ultime due settimane sono stati inviati 900 camion, ovvero poco più del 10 per cento del fabbisogno giornaliero della popolazione di Gaza». «L’attuale carestia di massa può essere fermata. Ci vuole volontà politica. Non chiediamo l'impossibile. Lasciamo che le Nazioni unite, compresa l'Unrwa e i partner umanitari, facciano il loro lavoro: assistere le persone in difficoltà e preservare la loro dignità», si legge nella nota.

© Riproduzione riservata