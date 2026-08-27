«Sono terroristi digitali»: un collettivo italiano nella blacklist di Rubio

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«Un gruppo estremista con base in Italia che costruisce e gestisce l’infrastruttura digitale per cellule violente di Antifa e altri militanti dell’estrema sinistra in tutto il mondo». Così il Dipartimento di Stato americano, insieme a quello del Tesoro, ha definito il collettivo di hacker, impegnato nella tutela dei diritti digitali, Autistici/Inventati (A/I), nel documento con cui ha reso pubblica la sua designazione come Specially designated global terrorist, cioè come soggetto sottoposto a sa