«Nuove minacce». Gli Usa ritirano i jet dalla base Raf

Misteriosa decisione delle forze americane: l’Iran ancora sospettato dell’«incidente» in Uk. Conflitto Yemen, «forti esplosioni» udite vicino all’aeroporto di Riad
«Possiamo confermare che tutti i bombardieri statunitensi schierati presso la base Raf di Fairford sono stati ridispiegati nelle loro basi di origine negli Stati Uniti». Questa dichiarazione rilasciata dal Pentagono è la conseguenza della saga dell’attentato alla base britannica Raf di Fairford avvenuta il 27 settembre: quel giorno cinque ventenni britannici sono stati accusati di terrorismo e poi rilasciati per mancanza di vere prove. E di esplosivo, che si credeva possedessero per compiere un