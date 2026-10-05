«Nuove minacce». Gli Usa ritirano i jet dalla base Raf

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«Possiamo confermare che tutti i bombardieri statunitensi schierati presso la base Raf di Fairford sono stati ridispiegati nelle loro basi di origine negli Stati Uniti». Questa dichiarazione rilasciata dal Pentagono è la conseguenza della saga dell’attentato alla base britannica Raf di Fairford avvenuta il 27 settembre: quel giorno cinque ventenni britannici sono stati accusati di terrorismo e poi rilasciati per mancanza di vere prove. E di esplosivo, che si credeva possedessero per compiere un