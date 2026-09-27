Il conflitto si avvicina, nel mirino la base Raf utilizzata dagli Usa

Nel Regno Unito la polizia ha fermato cinque persone. Trump: «Potevano causare molti danni». Mancano ancora i dettagli ma l’azione sembra in linea con le minacce di Teheran che considera tutto ciò che aiuta gli Stati Uniti come un obiettivo legittimo. Intanto il presidente Usa cambia un’altra versione: «Mi aspetto che i colloqui riprendano in settimana»
La guerra del Golfo non è più solo dall’altra parte del mare: domenica la polizia britannica ha arrestato cinque uomini che, a bordo di tre furgoni, si stavano dirigendo verso la base Raf Fairford. È quella messa a disposizione per i caccia statunitensi che volano fino a Hormuz per colpire le postazioni missilistiche iraniane utilizzate per affondare le navi che tentano di attraversare lo Stretto bloccato. Il reato di cui sono accusati è terrorismo e, secondo Donald Trump, i sospettati intendeva