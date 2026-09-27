Il conflitto si avvicina, nel mirino la base Raf utilizzata dagli Usa

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La guerra del Golfo non è più solo dall’altra parte del mare: domenica la polizia britannica ha arrestato cinque uomini che, a bordo di tre furgoni, si stavano dirigendo verso la base Raf Fairford. È quella messa a disposizione per i caccia statunitensi che volano fino a Hormuz per colpire le postazioni missilistiche iraniane utilizzate per affondare le navi che tentano di attraversare lo Stretto bloccato. Il reato di cui sono accusati è terrorismo e, secondo Donald Trump, i sospettati intendeva