I vertici della Bbc hanno lasciato i loro incarichi in seguito al caso del documentario su Donald Trump, in cui sono state modificate delle parti di un discorso dell’attuale presidente degli Stati Uniti.

Nel programma Panorama, attaccato dalla Casa Bianca, si vedeva il tycoon che diceva che avrebbe accompagnato i suoi sostenitori al Campidoglio prima delle rivolte del 6 gennaio 2021, esortandoli a «combattere come matti», ma sarebbe stata tagliata la frase con cui li esortava a «far sentire la propria voce in modo pacifico e patriottico».

In seguito alle polemiche, il direttore generale della Bbc, Tim Davie e l'amministratore delegato delle News, Deborah Turness, hanno rassegnato le loro dimissioni.

La lettera

Le dimissioni seguono la pubblicazione da parte del Telegraph di un memo interno trapelato che sollevava dubbi sulla correttezza editoriale del programma. In una dichiarazione diffusa dopo l'annuncio, Davie ha spiegato di aver deciso di lasciare la Bbc «dopo 20 anni», definendo la scelta «interamente personale» e ringraziando presidente e board «per il loro sostegno incrollabile». Ha aggiunto di essere al lavoro con il Board per definire «un passaggio ordinato» nei prossimi mesi. «Questi sono tempi febbrili, con richieste personali e professionali enormi. Il dibattito attorno a Bbc News ha comprensibilmente contribuito alla mia decisione», ha affermato Davie, precisando che la responsabilità finale degli errori ricade su di lui.

Turness, in una nota ai dipendenti, ha dichiarato di aver «preso la difficile decisione» di lasciare il suo incarico perché «non sarà più il mio ruolo guidarvi nella visione collettiva che tutti condividiamo: perseguire la verità senza secondi fini». Ha aggiunto che «la controversia persistente su Panorama riguardante il presidente Trump ha raggiunto un punto in cui sta danneggiando la Bbc, un'istituzione che amo». «La responsabilità ultima è mia», ha detto, spiegando di aver presentato le dimissioni a Davie sabato. Ha però respinto le accuse più ampie rivolte alla redazione: «Sono stati commessi errori, ma voglio essere assolutamente chiara: le recenti affermazioni secondo cui Bbc News sarebbe istituzionalmente faziosa sono sbagliate».

