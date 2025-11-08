«Rinnoviamo la nostra promessa nazionale di opporci fermamente al comunismo, di sostenere la causa della libertà e del valore umano e di affermare ancora una volta che nessun sistema di governo potrà mai sostituire la volontà e la coscienza di un popolo libero», si legge in una nota della Casa Bianca

false false

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proclamato la settimana dal 2 all'8 novembre 2025 come la “Settimana dell'anticomunismo”.

È quanto si legge sul sito della Casa Bianca. Secondo Trump il comunismo «ha devastato nazioni e anime».

«Oltre 100 milioni di vite sono state spezzate da regimi che hanno cercato di cancellare la fede, sopprimere la libertà e distruggere la prosperità guadagnata con il duro lavoro, violando i diritti e la dignità dati da Dio a coloro che opprimevano», si legge nella nota. «Mentre onoriamo la loro memoria, rinnoviamo la nostra promessa nazionale di opporci fermamente al comunismo, di sostenere la causa della libertà e del valore umano e di affermare ancora una volta che nessun sistema di governo potrà mai sostituire la volontà e la coscienza di un popolo libero», aggiunge ancora il presidente statunitense.

Negli ultimi giorni Trump aveva sostenuto pubblicamente il candidato Andrew Cuomo per la corsa a sindaco di New York City contro Zohran Mamdani (che alla fine ha vinto alle urne) agitando anche lo spettro del comunismo.

© Riproduzione riservata