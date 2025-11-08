Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proclamato la settimana dal 2 all'8 novembre 2025 come la “Settimana dell'anticomunismo”.

È quanto si legge sul sito della Casa Bianca. Secondo Trump il comunismo «ha devastato nazioni e anime».

«Oltre 100 milioni di vite sono state spezzate da regimi che hanno cercato di cancellare la fede, sopprimere la libertà e distruggere la prosperità guadagnata con il duro lavoro, violando i diritti e la dignità dati da Dio a coloro che opprimevano», si legge nella nota. «Mentre onoriamo la loro memoria, rinnoviamo la nostra promessa nazionale di opporci fermamente al comunismo, di sostenere la causa della libertà e del valore umano e di affermare ancora una volta che nessun sistema di governo potrà mai sostituire la volontà e la coscienza di un popolo libero», aggiunge ancora il presidente statunitense.

Negli ultimi giorni Trump aveva sostenuto pubblicamente il candidato Andrew Cuomo per la corsa a sindaco di New York City contro Zohran Mamdani (che alla fine ha vinto alle urne) agitando anche lo spettro del comunismo.

Mondo

Trump il sovrano prende tre sberle: «Colpa dello shutdown, dem kamikaze»

Gigi Riva
Commenti

Non è un vezzo newyorkese ridistribuire la ricchezza

Emanuele Feliceeconomista
Commenti

Il socialismo di Mamdani parla (anche) italiano

Francesco Ramellaingegnere
Mondo

Il muro legale di Mamdani. «Faremo di New York una città a prova di Trump»

Mattia Ferraresi

© Riproduzione riservata