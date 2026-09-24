Ben Fountain: «Gli abusi degli agenti e le mani sul voto di midterm: non sono coincidenze»

Lo scrittore statunitense: «L'amministrazione ha ordinato all’Ice di effettuare almeno 2000 arresti al giorno. Non si è mai visto niente di simile nella storia americana. Le manipolazioni in vista del midterm? Ovvio che non sia una coincidenza»

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«Abbiamo bisogno di pace», scandisce lo scrittore e giornalista americano Ben Fountain, «di un'imponente agenzia governativa dedicata alla pace, un Dipartimento della Pace almeno altrettanto grande e ben finanziato del Dipartimento della Guerra. La pace, tuttavia, non si crea da sola: dobbiamo impegnarci per ottenerla». Classe 1958, Fountain è autore di titoli come È il tuo giorno, Billy Lynn! (2012), vincitore del National Book Critics Circle Award, o il saggio America brucia ancora (2020), luc