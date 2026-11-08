La lunga marcia di Bernie Sanders, ora anche i moderati lo inseguono

La visione del senatore oggi non soltanto è stata raccolta dai delfini, ma è stata ripresa, in forme diverse, anche dai candidati più centristi. Un messaggio univoco che si concentra sui bisogni quotidiani della classe media e dei lavoratori. «È stato come un fiume che lentamente erode le pareti del capitalismo gangsteristico»

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Washington Dc – C’è un video ad alta tensione emotiva che lo staff del senatore ha postato sui suoi canali social all’indomani della storica notte elettorale. Una carrellata di immagini di Bernie Sanders che solleva le braccia dei “suoi” candidati sulle note di Starman di David Bowie. Ci sono i neo eletti senatori Abdul El-Sayed, Peggy Flanagan e Troy Jackson, e poi la brigata di deputati che da gennaio porterà al Congresso le battaglie per cui l’“uomo delle stelle” si batte da oltre mezzo secol