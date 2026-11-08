L’eredità politica

La lunga marcia di Bernie Sanders, ora anche i moderati lo inseguono

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
08 novembre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

La visione del senatore oggi non soltanto è stata raccolta dai delfini, ma è stata ripresa, in forme diverse, anche dai candidati più centristi. Un messaggio univoco che si concentra sui bisogni quotidiani della classe media e dei lavoratori. «È stato come un fiume che lentamente erode le pareti del capitalismo gangsteristico»

Washington Dc – C’è un video ad alta tensione emotiva che lo staff del senatore ha postato sui suoi canali social all’indomani della storica notte elettorale. Una carrellata di immagini di Bernie Sanders che solleva le braccia dei “suoi” candidati sulle note di Starman di David Bowie. Ci sono i neo eletti senatori Abdul El-Sayed, Peggy Flanagan e Troy Jackson, e poi la brigata di deputati che da gennaio porterà al Congresso le battaglie per cui l’“uomo delle stelle” si batte da oltre mezzo secol

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.