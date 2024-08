Durante la prima serata della convention democratica, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha compiuto il sacrificio più grande facendosi da parte per la sua vice Kamala Harris, ormai lanciata verso la candidatura contro Donald Trump. Con un discorso lungo ed emozionante, capace di commuovere la platea riunita a Chicago, che lo ha applaudito a lungo, Biden ha chiuso un capitolo.

«Con il cuore grato - ha detto - io sto qui davanti a voi in questa notte d'agosto per annunciarvi che la democrazia ha vinto». Prima di lui l’intervento di un'altra donna, Hillary Clinton, già candidata contro Trump nel 2016.

Il 21 luglio Biden aveva annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale e dato l'endorsement ad Harris. Proprio la sua vice è salita sul palco della convention per rendere onore a Biden e rilanciare la sua stella polare, «la libertà», contrapposta al disegno autoritario di Trump. Per poi rilanciare il suo slogan: «Quando lottiamo, vinciamo».

Biden ha attaccato Trump anche sul piano economico, un tema su cui Harris ha bisogno di tutto il sostegno possibile: «Vuole attaccare le pensioni - ha detto il presidente - ha lasciato un paese indebitato. Se Harris non vincerà i miliardari resteranno ricchi» e la classe media pagherà il conto. Biden ha continuato nel suo addio. Ha ricordato di «aver dato il mio cuore e la mia anima alla nazione» ma anche di «essere stato ripagato dal popolo americano».

Il Medio Oriente

Nel suo discorso Biden ha fatto riferimento anche alla guerra tra Israele e Hamas, tallone d’Achille della campagna di Harris. Molti i manifestanti asserragliati a Chicago che vorrebbero avere l’orecchio della probabile candidata sulle loro istanze di sostegno al popolo palestinese. Per il presidente i manifestanti «non hanno tutti i torti». Alcuni di loro avevano chiesto di interrompere la fornitura di armi a Israele.

Poi ha promesso tutto lo sforzo possibile per evitare un’escalation: «Stiamo lavorando 24 ore su 24, mio Segretario di Stato, per prevenire una guerra più ampia e riunire gli ostaggi con le loro famiglie e far affluire a Gaza assistenza sanitaria e alimentare umanitaria» ha detto Biden. «Per porre fine alle sofferenze civili del popolo palestinese e per ottenere finalmente un cessate il fuoco e porre fine a questa guerra».

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha annunciato che Israele ha accettato una proposta per colmare le lacune nei negoziati per il cessate il fuoco. Ora c’è attesa per l'accettazione da parte di Hamas in vista di ulteriori negoziati che dovrebbero svolgersi nel corso della settimana in Egitto.

