"Parto per un viaggio molto importante negli Stati Uniti in un momento in cui Israele sta combattendo su sette fronti e in cui c'è grande incertezza politica a Washington", "cercherò di consolidare il sostegno bipartisan che è così importante per Israele. E dirò ai miei amici di entrambi gli schieramenti che, a prescindere da chi il popolo americano sceglierà come prossimo presidente, Israele rimane il suo alleato più indispensabile e più forte in Medioriente". Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando prima della sua partenza per Washington, come riporta il Times of Israel.