A pochi giorni dall’inizio dei mondiali di calcio in Qatar sono rimasti disponibili poco meno del 7 per cento dei biglietti. Secondo i dati della Fifa sono stati venduti più di 2,5 milioni di tickets per le 64 partite che si disputeranno nel paese dal 20 novembre al 18 dicembre.

Le autorità qatariote stimano l’arrivo di quasi 1.5 milioni di fan, non tutti hanno però a disposizione i biglietti per entrare negli stadi e online c’è già chi ne approfitta e rivende i suoi biglietti a prezzi esorbitanti. Entrare nelle cerchie del bagarinaggio non è difficile. Su Facebook e su Telegram esistono gruppi, chat e canali dove gli utenti, la maggior parte nascosti dietro profili falsi, vendono e scambiano biglietti. Molti, però, sono solo truffatori.

Il prezzo reale dei biglietti

I sette stadi costruiti dal Qatar per la coppa del mondo sono diviso in quattro categorie di posti. La prima è la tribuna più esclusiva, con il migliore sguardo sul campo di gioco e diversi servizi a disposizione dei fan, poi ci sono le categorie 2 e 3 (più economiche) e infine la categoria 4 riservata ai residenti. I prezzi sono vari e dipendono soprattutto se si tratta di partite delle fasi dei gruppi o di quelle a eliminazione diretta.

Il Qatar, padrone di casa, aprirà il torneo con una partita contro l’Ecuador domenica 20 novembre alle ore 17 italiane. Un evento che prevede anche la cerimonia di apertura della competizione e quindi un costo più alto per i fan che si godranno lo show. Si parte da biglietti a 54 dollari per la categoria 4, fino ai circa 600 dollari per la prima categoria.

Tutte le partite del girone hanno prezzi fissi che partono dai 69 dollari per la categoria 3 (quella più economica accessibile ai fan non residenti in Qatar) fino ai 200 dollari per la tribuna più esclusiva. Ma i costi crescono per le fasi finali del torneo. Un posto in prima categoria agli ottavi costa 275 dollari e arriva quasi a mille euro per la semifinale, in terza categoria da 96 a 357 dollari. Ma i prezzi più alti, ovviamente, sono quelli della finale. Circa 1600 dollari per il posto migliore (cinquecento in più rispetto alla finale del mondiale in Russia del 2018), 1000 dollari per la seconda categoria e 600 per la terza. Costi più contenuti, ancora una volta, per i residenti che pagheranno 200 dollari.

Il bagarinaggio

Basta scrivere un annuncio in uno dei gruppi Facebook o nelle chat di Telegram e in poche ore si viene contattati da decine di persone che forniscono il loro listino prezzi e i metodi di pagamento più svariati: Paypal, ricariche tramite Revolut, contanti e bonifici (ma solo per i più onesti).

Tra i primi a rispondere all’annuncio c’è un giovane, si chiama Ayman. Chiede quali biglietti servono ma premette: «Non ne ho tantissimi disponibili, io e il mio amico li stiamo vendendo su viagogo». Ne hanno comprati parecchi. Lo permette il regolamento stesso della Fifa: ogni persona può com prare fino a sei biglietti per partita e un massimo di sessanta biglietti per l’intero torneo. «Sul sito non avevamo limiti e li abbiamo presi anche per i nostri amici che alla fine non verranno al mondiale, quindi ora li stiamo vendendo», racconta. P ropone biglietti per le partite numero 57,59 e 60. Sono le fasi finali e ora sono un semplice numero, non si sa quali squadre ci saranno. «Su viagogo li stiamo vendendo a 3200 dhs (rial qatariano), per te possiamo metterteli a 2900», dice. Sono circa 769 euro per la prima categoria, più di trecento euro in più rispetto al prezzo della Fifa (465 dollari). «Io chiedo sempre bonifico così hai la possibilità di cancellare la transazione se non arrivano i biglietti, è una garanzia», dice Ayman chiedendo il pagamento e uno screenshot come prova prima di inviare il biglietto tramite l’App della Fifa.

«Ci incontriamo a Doha di persona. Mi dai i soldi e ti invio i biglietti senza problemi», dice invece Ali. «Ce li ho per ogni partita, tutte quelle che vuoi». L ’importante è pagare in contanti e di persona. Non è qatariota dice, ma arriverà nel paese il 22 novembre pronto per vendere i biglietti. Tra le partite che offre ci sono Argentina-Messico del 26 novembre a 750 dollari per la terza categoria di posti e Olanda-Qatar prevista per il 29 novembre, nella stessa categoria ma questa volta a trecento dollari. Sono entrambe due partite dei gironi, che tramite la biglietteria ufficiale costerebbero solo 69 dollari. Anche un altro utente chiede di incontrarci di persona a Doha. Offre i biglietti della finale in prima categoria. Tremila euro a persona, oltre il doppio di quello previsto dalla Fifa. Soldi in contanti consegnati di persona e niente sconti.

Le truffe

Al di là del noto “bagarinaggio”, nel giro di affari intorno ai biglietti della Fifa si rischia di incappare ingenuamente in frodi di vario tipo pagando, ad esempio, biglietti inesistenti o falsi.

Nei gruppi un utente scrive di stare attenti a chi promette biglietti a basso costo e invia come prova delle foto con nomi modificati tramite Photoshop o altri programmi ma che agli occhi meno esperti risultano veri. Se c’è chi perde tempo a costruire false prove per truffare i fan, c’è chi tramite account falsi creati solo pochi giorni fa, propone in privato dei biglietti per la finale. Ottimi posti e in grandi quantità per il grande evento che si terrà il 18 dicembre alle 16:00 nel nuovo stadio Lusail. Il tutto a un costo misero di 50 dollari a persona.

«Tranquillo, vanno bene», «sono dei biglietti online, te li invierò via mail», assicura. Ma non ci sono prove dell’esistenza dei biglietti «mi si sono cancellati gli screen shot dal telefono», dice. Chiede di essere pagato tramite Paypal, ma è una frode. D’altronde, con i prezzi che ci sono in giro, molti sono disposti a rischiare di spendere solo 50 euro per un illusorio biglietto della finale. Al massimo, la si vede dal divano di casa.

