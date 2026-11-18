Negli oltre dieci giorni trascorsi in Uruguay, Argentina e Perù, Leone XIV ha denunciato povertà, disuguaglianze e sfruttamento. Ma ha sottolineato anche molto sul tema della famiglia e della vita. Il pontefice sulle riforme e le aperture dottrinali resta prudente e continua a insistere sull’importanza dell’unità della chiesa
Quando nel 2013 fu eletto papa Francesco, il Time lo definì «Il Papa delle Americhe». Ora quel titolo sembra spettare anche a Leone XIV, il pontefice gringo tornato nel continente americano con un viaggio in Sud America a un anno dalla sua elezione e a un mese dall’intervento per un cancro al polmone. Un decorso post-operatorio inusuale: tre paesi visitati e 36 interventi ufficiali in soli dodici giorni tra la capitale inca, Cusco, a oltre 3mila metri di altitudine, e la spianata costiera delle