In Belgio la polizia ha effettuato un’operazione antiterrorismo in diverse cittadine del paese contro gruppi di estrema destra. In una di queste, quella che ha coinvolto il distretto di Merksem, ad Anversa, è stata uccisa una persona una persona durante uno scontro a fuoco.

Il morto

«Durante il raid c’è stata una sparatoria, e durante quella sparatoria qualcuno è stato ucciso», lo ha detto all’Associated Press il pubblico ministero Eric Van der Sypt. La persona, non ancora identificata, non era un membro della polizia o delle forze di sicurezza. «Una grande quantità di armi e munizioni» è stata trovata durante il raid, ha aggiunto Van der Sypt, che ha però rifiutato di fornire ulteriori dettagli.

Secondo l’emittente pubblica belga Rtbf il gruppo era sospettato di pianificare un attacco terroristico.

